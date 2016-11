Kabel1 Doku 14:45 bis 15:35 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Spezial Die besten Kirchen GB 2015 16:9 HDTV Merken In dieser Folge stellt George Clarke seine vier Lieblingskirchen vor. Zu jedem dieser imposanten Gebäude gibt es natürlich auch eine Geschichte. In Google-Kalender eintragen Moderation: George Clarke Originaltitel: Restoration Man Best Builds