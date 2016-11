Kabel1 Doku 11:00 bis 11:50 Dokumentation Moderne Wunder Essen für viele USA 2010 2016-11-14 10:15 16:9 HDTV Merken Welche logistischen Leistungen sind notwendig, um große Buffets an die hungrige Kundschaft zu bringen? In Kalifornien besucht das Team von "Moderne Wunder" eine Küche der U.S. Marine Corps und in Las Vegas ein Planet Hollywood-Restaurant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Kaylan Eggert Kamera: Allen Dewey

