MDR 22:50 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Tödliche Illusion DDR 1979 Armin Hagen studiert erfolgreich, arbeitet gut, hat Familie und eine Freundin. Und damit beginnt eigentlich sein Problem. Er kann sich nicht entscheiden, wie er weiterleben will. Er laviert, zögert hinaus und möchte alles so lassen, wie es ist. Doch eines Tages stellt ihn die andere Frau vor eine ungewöhnliche Alternative. Sie nimmt eine Überdosis Schlaftabletten, da sie glaubt, ihn mit dieser Handlung zu einer Entscheidung zu zwingen und für sich gewinnen zu können. Hagen, nicht geübt, Entscheidungen zu treffen, versagt. Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Jürgen Hübner) Markus Wiehler (Daniel Hagen) Volkmar Kleinert (Armin Hagen) Karin Gregorek (Katja Hagen) Petra Barthel (Beate Beyer) Hans-Joachim Leschnitz (Fred Bauer) Wilfried Pucher (Detlef Krohn) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Peter Vogel Drehbuch: Otto Bonhoff, Franz Ritschel, Peter Vogel, Dieter Frenzel Kamera: Franz Ritschel Musik: Hermann Anders