MDR 21:15 bis 21:45 Magazin Echt - Das Magazin zum Staunen Panzerknacker, Panzerfahrer und der Kalte Krieg Panzerknacker, Panzerfahrer und der Kalte Krieg D 2016 2016-11-08 01:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die echten Panzerknacker kommen aus Thüringen. In Rockensußra bei Erfurt sägen und schweißen die Männer das Erbe des Kalten Krieges auseinander. Kampfpanzerzerlegung ist ihre Aufgabe. Tausende Panzer aus Ost und West, beobachtet von Satelliten und Militärs - das Kriegswaffenkontrollgesetz will das so. Kein Altpanzer darf hier verlorengehen. Dabei sind die tonnenschweren Stahlkolosse schwer kleinzukriegen. Sie wurden immerhin nur zu dem Zweck gebaut: nicht kaputtzugehen. Mitteldeutschland war einmal ein gigantisches Panzerland. Im Kalten Krieg war die Panzerdichte hier, zwischen Bad Salzungen und Tangermünde, so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Panzerkolonnen gehörten zum Straßenbild, sie rissen Menschen aus dem Schlaf und gaben den ohnehin miesen Straßen den Rest. "Echt" geht dem Mythos Panzer nach. Moderator Sven Voss wird zum Panzerfahrer, geht auf Spurensuche und versucht zu ergründen, welche Rolle der Panzer als eine der gigantischsten und monströsesten Kriegswaffen vor allem hier, in Mitteldeutschland, spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Voss Originaltitel: Echt