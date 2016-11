MDR 17:00 bis 17:45 Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben Geldanlage für Kinder D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ist ein Sparkonto für die Kinder besser als eine Ausbildungsversicherung? Wie kann man langfristig etwas beiseitelegen, und wo ist es sicher? Zum Beispiel auch dann noch, wenn die Eltern mal in Not geraten und die Ämter an das Geld wollen? Ab wann sollten die Kinder Zugriff auf das Geld bekommen? Hermann-Josef Tenhagen über die richtige Strategie, für Kinder zu sparen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hermann-Josef Tenhagen (Finanzexperte) Originaltitel: MDR um 4