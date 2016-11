MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Extremlebensraum Wüste D 2016 2016-11-09 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Unendliche Weiten, Trockenheit und bizarre Landschaften: Rund ein Drittel der Landfläche unserer Erde ist Wüste. Es gibt Sandwüsten, Steinwüsten und Eiswüsten. Unbarmherzige und gefährliche Landstriche. Leben gibt es dort kaum, zumindest auf den ersten Blick. Denn bei genauerer Betrachtung entdeckt man zahlreiche Überlebenskünstler und viele seltene Tier- und Pflanzenarten, die mit den extremen Witterungen sehr gut zurechtkommen. LexiTV nimmt Sie mit auf eine Reise quer durch die Kontinente. Von der Namib in Afrika bis zur Taklamakan in China. Lassen Sie sich verzaubern von den Wundern der Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle