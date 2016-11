MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Die USA - Wie tickt Amerika? Die USA - Wie tickt Amerika? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Supermacht. Sie haben den Lauf der Geschichte schon oft entscheidend mitgeprägt und werden das sicher auch in Zukunft tun. Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl widmet sich LexiTV dem "American Way of Life ". Wie leben und erleben die US-Bürger ihren Alltag? Woher rührt der große Patriotismus der Amerikaner, die bei näherer Betrachtung doch so unterschiedlich sind? Außerdem geht es in dieser Sendung um Amerikaner mit deutschen Wurzeln, um quirlige Städte und beeindruckende Landschaften. Wie tickt Amerika? Ein spannender Blick über den großen Teich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

