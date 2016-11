Das Erste 22:45 bis 07:00 Sonstiges Die US-Wahlnacht im Ersten D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Merken Auch wir haben in dieser Entscheidungsnacht die Wahl: Wollen wir lieber von Susan Link und Matthias Opdenhövel (Foto) im Ersten oder von Bettina Schausten und Christian Sievers im Zweiten erfahren, wer die USA in den nächsten vier Jahren regiert? Erste Prognosen werden für 1.00 Uhr erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susan Link, Matthias Opdenhövel Gäste: Gäste: Cathryn Clüver (Harvard University), Erik Kirschbaum (Deutschland-Korrespondent, Reuters), Klaus Scharioth (Ex-Staatssekretär für Sicherheits- und Verteidigungspolitik), Sandra Maischberger (Moderatorin) Originaltitel: Die US-Wahlnacht im Ersten