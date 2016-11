Das Erste 20:15 bis 21:00 Serien Tierärztin Dr. Mertens Folge: 64 Nicht spurlos D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Susanne ist mit Paul am See verabredet. Doch ausgerechnet an diesem Tag taucht Christoph wieder auf. Er hat Beatrice nicht geheiratet und ist sich inzwischen sicher, dass es ein Fehler war, Susanne zu verlassen. Er will mit ihr reden und besteht auf ein sofortiges Treffen. Doch Susanne vertröstet ihn auf den nächsten Tag; sie ist verabredet. Sie genießt den Tag mit Paul am See, als plötzlich ein lauter Schrei die Idylle überschattet. Ein Kind wurde im See von einem Tier angegriffen und schwer verletzt. Anhand der Bisswunde kann Susanne das Tier identifizieren: ein Kaiman. Sie erklärt sich bereit, bei dessen Fang zu helfen. Im Zoo erkranken zwei Zebrastuten fast gleichzeitig. Doch beide zeigen völlig unterschiedliche Symptome. Susanne macht sich auf die Suche nach der Ursache für die Erkrankungen. Und auch die toten Fische im Aquarium geben Rätsel auf. Was kann den Tieren in diesem sonst so sicheren Bereich des Zoos widerfahren sein? Als Susanne erfährt, dass Blum seine Krankheit immer noch geheim hält, legt sie ihm erneut nahe, den Oberbürgermeister endlich über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Doch Roman Blum verbittet sich jede Einmischung und macht weiter wie bisher. Charlotte stellt fest, dass sie und Georg freizeittechnisch getrennte Wege gehen müssen, denn Charlotte hat eine neue Beschäftigung gefunden, will aber nicht verraten, was es ist. Als Georg sie zufällig dabei beobachtet, wie Charlotte eine Onkologie-Praxis betritt, ist er schockiert. Kann es sein, dass der Krebs bei seiner Frau zurückgekehrt ist? Als Luisa den Aufenthalt bei ihren leiblichen Eltern vorzeitig abbricht, ist Susanne überrascht, doch gleichzeitig freut sie sich sehr über Luisas Entscheidung und nimmt sie wieder liebevoll bei sich auf. Und auch Jonas scheint endlich ein Ziel zu haben: Er bereitet sich intensiv auf die Aufnahmeprüfung bei der Polizei vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Ralph Herforth (Dr. Roman Blum) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Anna Bertheau (Tierpflegerin Annett) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Reiner Lauter Musik: Thomas Klemm