SAT.1 Emotions 23:05 bis 23:45 Krimiserie Hannibal Minnesota USA 2013 2016-11-08 03:15 16:9 HDTV Bei seiner Rückkehr aus Minnesota kann sich Will an nichts mehr erinnern: Unter seinen Fingernägeln finden sich Gewebeteile von Abigail Hobbs. Außerdem stellte er Fischköder her, die Überreste der Opfer des Nachahmungstäters enthielten. Crawford muss davon ausgehen, dass es sich bei ihm um Will handelt, und lässt seinen Profiler in ein Spezialkrankenhaus einweisen. Doch Will ist sich sicher, dass ihm jemand die Taten anhängen will. Enttarnt er endlich den manipulativen Hannibal? Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier) Scott Thompson (Jimmy Price) Originaltitel: Hannibal Regie: David Slade Drehbuch: Bryan Fuller, Thomas Harris, Steve Lightfoot, Scott Nimerfro Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16