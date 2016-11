SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Wertlos im Leben, wertvoll im Tod USA 2016 2016-11-08 00:30 16:9 HDTV Merken In Mumbai verschwinden im Umfeld des Holi-Festivals zwei junge Männer. Einer von ihnen wacht in einem Slum wieder auf, mit einer frischen Wunde am Unterleib - ihm wurde eine Niere entnommen. Im Krankenhaus stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Jack und sein Team gehen zunächst von illegalem Organhandel aus, was keine Seltenheit in Mumbai ist. Doch als der Täter erneut zuschlägt und seinem Opfer die Augen entfernt, entwickeln sie eine andere Theorie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Hari Dhillon (Agent Deepak Singh) Karthik Srinivasan (Samraj Sabah) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Rob Bailey Drehbuch: Erica Meredith Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12