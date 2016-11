SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 201 D 2009 2016-11-09 13:15 16:9 Merken Was für eine Überraschung für Alisa und Christian! Plötzlich kann sich Liliana an ihr gesamtes Leben erinnern - und sieht, dass sie sich völlig grundlos mit Vorwürfen gequält hat. Wie konnte es zu dem ungeheuerlichen, falschen Verdacht kommen? Bernhardt ist derweil plötzlich die Ruhe in Person. Conny und Robert wundern sich: Woher kommt seine sonderbare Verhaltensänderung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Klaus Kemmler Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer