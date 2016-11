SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 858 D 2011 16:9 Merken Nina kann nicht glauben, dass Jasmin den Säureanschlag verübt haben soll und stellt weitere Nachforschungen an. Carla versucht, sie mit einer Lüge von Kais Spur abzubringen. Doch Nina lässt nicht locker und folgt ihm. Allerdings hätte sie nie mit dem gerechnet, was sie nun tatsächlich herausfindet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Kasia Borek (Olivia Kosmar) Frederic Böhle (Kai Kosmar) Bernhard Bozian (Jojo Maschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sven Miehe Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann