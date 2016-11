SAT.1 Emotions 15:05 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 69 D 2005 2016-11-09 09:25 16:9 Merken Lisa sehnt sich nach ihrem Platz neben David zurück. Als Mariella einen Sponsor für den "Kerima Award" verliert, ergreift Lisa die Initiative und hat eine rettende Idee - die allerdings bei Mariella gar nicht gut ankommt ... Max verbannt Yvonne von seinem PR-Termin. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sie braucht, um den Deal zu machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn