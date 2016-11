SAT.1 Emotions 13:05 bis 13:50 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 199 D 2009 16:9 Merken Endlich überwindet Liliana sich und gesteht Alisa, dass sie annimmt, in ihrem alten Leben Alisas Schwester getötet zu haben. Alisa trifft das Geständnis wie ein Schlag ins Gesicht. Um ihre Gedanken zu ordnen, geht sie erst einmal auf Distanz zu Liliana. Die ist angesichts der Reaktion ihrer Tochter am Boden zerstört. Lässt sie sich zu einem unüberlegten Schritt hinreißen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Klaus Kemmler Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer