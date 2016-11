SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 199 D 2012 16:9 HDTV Merken Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Daniel und Laura laufen auf Hochtouren. Da gibt Laura bekannt, dass sie ihre Mutter ausladen will. Sie vermutet, dass diese an den finanziellen Schwierigkeiten der Lechners Schuld ist. Stefan muss sich im Zuge der Hochzeitsvorbereitungen erneut mit seinen Gefühlen für Laura auseinandersetzen. Die Tatsache, dass er Daniels Trauzeuge ist, macht die Sache nicht einfacher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers