ProSieben 21:10 bis 21:40 Trickserie Die Simpsons Der Weingeist der Weihnacht USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Homer wird auf dem Heimweg vom traurigen und einsamen Moe aufgehalten. Damit Homer ihn nicht gleich wieder stehen lässt, hat er die Uhr verstellt, sodass Homer erst gegen Mitternacht zu Hause ist. Marge ist so wütend, dass sie ihn vor die Tür setzt. Homer wandert daraufhin durch die Straßen und hat einige wundersame Weihnachtsbegegnungen. Moe plagt indes das schlechte Gewissen. Kann er den Haussegen der Simpsons wieder gerade biegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Al Jean Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6