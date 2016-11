ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Treehouse of Horror XXVI USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tingeltangel Bob tötet Bart. Bald wird ihm klar, dass er mit dem Mord an Bart seinen Lebensinhalt ausgelöscht hat ... Das Seeungetüm Homerzilla wird nur dadurch besänftigt, wenn man es täglich mit einem Donut füttert. Als der einzige Donut-Lieferant verstirbt, hat das fatale Folgen ... Bei einer Wanderung stoßen Lisa, Milhouse und Bart auf ein Erdloch - gefüllt mit radioaktivem Schleim. Dieser explodiert, und plötzlich verfügen Lisa und Milhouse über telekinetische Fähigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christoph Jablonka (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Joel H. Cohen Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12