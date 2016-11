ProSieben 15:15 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Mein Gespräch mit Mutter USA 2014 2016-11-09 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Howard und Sheldon sind noch immer gemeinsam in Texas unterwegs und wollen Sheldons Mutter einen Überraschungsbesuch abstatten. Als sie bei ihr ankommen, beobachtet Sheldon sie durch das Fenster mit einem Mann beim Sex und ist völlig außer sich ... Zu Hause veranstaltet Raj unterdessen zum Unmut seiner Freunde ein Überraschungs-Krimi-Dinner, das insbesondere Penny und Leonard herausfordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Anthony Del Broccolo Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6