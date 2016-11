ProSieben 13:05 bis 13:30 Comedyserie How I Met Your Mother Die Hummertherapie USA 2012 2016-11-09 06:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Robin ist verliebt wie ein Teenager. Das Objekt der Begierde ist jedoch kein Neues: Sie will Barney. Lily rät ihrer Freundin von einer neuerlichen Beziehung mit dem Schwerenöter ab, und Robin beschließt sich selbst zu therapieren. Eines Nachts steht sie deshalb nur mit Dessous und Mantel bekleidet vor Barneys Wohnung ... Als Babysitter für Marvin, erlebt Ted das erste Krabbeln des Kleinen. Marshall und Lily toben vor Eifersucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Chelan Simmons (Brandi) Ellen D. Williams (Patrice) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Barbara Adler Kamera: Chrstian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6