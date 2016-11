ProSieben 11:15 bis 11:45 Comedyserie Mike & Molly Molly mittendrin USA 2012 2016-11-09 04:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwischen Carl und Christina ist Schluss. Molly mag sich allerdings nicht für einen von beiden entscheiden und pflegt trotz allem weiterhin Kontakt mit Christina. Mike und Carl finden das absolut nicht in Ordnung. Außerdem versuchen Molly und Mike, ein Kind zu zeugen - sehr zur Freude von Joyce und Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) David Anthony Higgins (Harry) Cleo King (Grandma) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Don Foster, Mark A. Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

