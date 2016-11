ProSieben 09:10 bis 09:35 Comedyserie The Big Bang Theory Eisenbahnromantik USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist Valentinstag, und Amy hat eine ganz besondere Überraschung für Sheldon: Sie will mit ihm in einem original restaurierten Zug von 1915 zu Abend essen. Dummerweise trifft Sheldon während des Dinners einen jungen Mann, der ebenso vernarrt ist in Züge wie er ... Penny und Leonard verbringen den Valentinstag zu Hause und hüten Rajs Hündchen Cinnamon. Natürlich entpuppen sich die beiden als nachlässige Tiersitter - zu Rajs Glück, wie sich herausstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver