Bartleby "B" Gaines (Justin Long) hat die High School vollendet, doch an einer Uni will man den freundlichen Loser offenbar nicht haben. Nach der x-ten Absage beschließen Bartleby und einige Kumpels, denen es ähnlich erging, mit erschwindeltem Elterngeld mal eben ihre eigene Bildungsstätte in einem vakanten Mentalhospital zu eröffnen. Der Erfolg lässt nicht auf sich warten: Bald drängen Scharen von anderweitig abgelehnten Nerds, Freaks und Vollidioten an die South Harmon Institute of Technology, kurz SHIT genannt.

Steve Pink, Drehbuchautor der John Cusack-Filme "High Fidelity" und "Ein Mann - Ein Mord", gibt sein Regiedebüt mit dieser Teeniekomödie in bester US-Collegeklamauk-Tradition. Schauspieler: Justin Long (Bartleby Gaines) Jonah Hill (Sherman Schrader) Blake Lively (Monica) Lewis Black (Onkel Ben) Maria Thayer (Rory) Mark Derwin (Jack Gaines) Anthony Heald (Dean Richard Van Horne) Originaltitel: Accepted Regie: Steve Pink Drehbuch: Mark Perez Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: David Schommer