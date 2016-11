kabel1 classics 02:40 bis 05:30 Drama Primary Colors - Mit aller Macht USA, F, GB, D, J 1998 Nach dem Roman von Joe Klein 16:9 20 40 60 80 100 Merken John Travolta als skandalbehafteter Präsidentschaftskandidat: Der Gouverneur Jack Stanton hat Verstand, Charisma und große Ambitionen. Während er an der Seite seines Wahlkampfteams um den Einzug ins Weiße Haus kämpft, stolpert er von einem Sex-Skandal in den nächsten. Dadurch erhält seine Beliebtheit beim Volk einen Dämpfer - doch Stanton denkt gar nicht erst ans Aufgeben. Nun wird mit allen Mitteln gekämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Jack Stanton) Emma Thompson (Susan Stanton) Billy Bob Thornton (Richard Jemmons) Adrian Lester (Henry Burton) Maura Tierney (Daisy Green) Kathy Bates (Libby Holden) Paul Guilfoyle (Howard Ferguson) Originaltitel: Primary Colors Regie: Mike Nichols Drehbuch: Elaine May Kamera: Michael Ballhaus Musik: Ry Cooder Altersempfehlung: ab 12