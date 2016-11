kabel eins 23:15 bis 01:05 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Führerschein weltweit Helden an den gefährlichsten Orten der Welt / Paragraphen-Schlupfloch / Kontrastreportage TÜV D 2016 16:9 HDTV Merken Den Führerschein zu machen bedeutet: Aufregung, Verantwortung, und Unabhängigkeit - das ist überall gleich. Doch welche Regeln gibt es dafür in anderen Ländern? Wir reisen nach Indien, Mexiko, Kanada und Vietnam und zeigen verblüffende Prüfungen und skurrilen Fahr-Alltag. Indien behauptet von sich, die modernste Fahrprüfung der Welt zu haben. In Mexiko gibt es die vermutlich einfachste Prüfung der Welt. Und in Kanada müssen angehende Lkw-Fahrer zu einem Sondertest ran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag