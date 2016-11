kabel eins 22:15 bis 23:15 Magazin K1 Magazin Was wurde aus "Claudias Ding" nach Frank Rosin? Was wurde aus "Claudias Ding" nach Frank Rosin? D 2016 16:9 HDTV Merken Claudia Ulrich meinte eine Goldgrube zu finden, doch ihr Imbiss produzierte nur eines: Schulden. Vor zwei Jahren übernahm die gelernte Bäckereifachverkäuferin in Geilenkirchen eine Imbissbude - und das ohne Erfahrung in Sachen Geschäftsführung. Ohne Sternekoch Frank Rosin schien das Ende unausweichlich. Das "K1 Magazin" war sechs Monate nach dem großen Gefühlschaos noch einmal vor Ort. Und: Kartoffelsuppe aus der Dose im Test In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: K1 Magazin