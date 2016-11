kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Notaufnahme! Brautpaar in der Notaufnahme Brautpaar in der Notaufnahme D 2016 2016-11-13 03:25 16:9 HDTV Merken Samstagnachmittag in Bielefeld: Wie so oft ist die Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses voll. Aber heute sitzt ein besonderes Paar im Wartebereich. Thorsten und Conny haben sich gerade erst das Ja-Wort gegeben - der Ring steckt, doch der Daumen ist blau. Und: In Mannheim sind der Rettungssanitäter Torsten Katzenmaier und Rettungsassistentin Lisa Kroiher unterwegs zu ihrem ersten Einsatz: Polizisten haben den RTW wegen einer Alkoholvergiftung angefordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Notaufnahme!