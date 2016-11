kabel eins 16:50 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Hoffmann on Tour: Washington D 2016 16:9 HDTV Merken Es ist soweit: Die USA wählt ihren Präsidenten und Dirk Hoffmann wählt mit. Doch nicht etwa Donald oder Hillary - unsere rheinische Frohnatur checkt die besten Hotspots der Hauptstadt Washington D.C. Der Düsseldorfer Koch begibt sich auf die Suche nach den All American Classics: ob Steak, Burger, BBQ oder das traditionelle afroamerikanische Soulfood. Und: Weinlese In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich