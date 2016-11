kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Liebe ist stärker als der Tod USA 2003 Merken Lilly Rush öffnet erneut die Akten zu einem Mordfall, der 22 Jahre zurückliegt. Grund dafür ist die Aussage eines gerade von Sherman gefassten Gangsters, der Strafmilderung erreichen will, indem er der Polizei einen Tipp gibt: Ein gewisser Al Clarkson sitzt angeblich seit 22 Jahren unschuldig im Gefängnis - für den Mord an einem Schulmädchen, den er nicht begangen hat. Stattdessen nennt der Mann einen anderen Tatverdächtigen, Will Harrell, den Lilly sich nun vorknöpfen muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) John Finn (Det. Scott Valens) Jeremy Ratchford (Lt. John Stillman) Thom Barry (Det. Nick Vera) Danny Pino (Det. Will Jeffries) Vincent Ventresca (Bennett Cahill (2003)) Josh Hopkins (ADA Jason Kite) Originaltitel: Cold Case Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Kim Newton Kamera: Eric Schmidt Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6