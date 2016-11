kabel eins 10:20 bis 11:20 Krimiserie Castle Der Blaue Schmetterling USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei der Untersuchung des Mordes an dem Amateur-Schatzsucher Stan Banks stoßen Castle und Beckett auf Parallelen zu zwei ungeklärten Fällen aus dem Jahr 1947. Alle drei Taten verbindet der "Blaue Schmetterling", ein sagenumwobenes Schmuckstück. Es gehörte dem Mafiosi Tom Dempsey, doch über seinen Verbleib ist weder in den Akten, noch im Tagebuch eines Zeitzeugen etwas nachzulesen. Aber offenbar war Stan nicht der Einzige, der auf der Suche nach der Halskette war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Betsy Sinclair) Originaltitel: Castle Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Terence Paul Winter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 203 Min. Hart aber fair

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:40

Seit 62 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 10:15 bis 11:25

Seit 62 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:20

Seit 57 Min.