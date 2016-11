kabel eins 08:35 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Verbotene Waffen USA 2004 16:9 HDTV Merken Im Wald wird die Leiche eines Marines gefunden. Gibbs und sein Team finden heraus, dass Sergeant Thomas Grimm scheinbar in illegale Waffengeschäfte verwickelt war. Er muss jedoch Komplizen aus den eigenen Reihen gehabt haben, aber jeder der Kameraden hat ein wasserdichtes Alibi. Bei einem Undercover-Einsatz im Waffenhändlermilieu begibt sich Gibbs in große Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Bellamy Young (A.T.F. Special Agent Melinda Stone) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Bob Gookin Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6