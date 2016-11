kabel eins 06:35 bis 07:35 Krimiserie Quincy Schattenboxen (2) USA 1979 16:9 HDTV Merken Immer noch setzt Quincy alles daran, Dr. Colella das Handwerk zu legen. Der skrupellose Arzt verkauft seit langem Rezepte an Drogensüchtige. Das Problem löst sich auf unerwartete Weise: Colella wird ermordet. Der Hauptverdächtige ist ein junger Mann, der ebenfalls Arzt werden will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Michael Constantine (Brock Campbell) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: David Moessinger Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton

