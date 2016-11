sixx 02:55 bis 03:35 Krimiserie The Bridge Rache USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Wagen von Jack Childress wird eine Knochensäge gefunden. Der Verdacht gegen den offenbar psychisch gestörten Mann erhärtet sich beim Verhör auf der Polizeistation. Während Marco überzeugt ist, der Fall sei nun gelöst, erscheint Sonya die Sache zu einfach. Sie verfolgt noch eine andere Spur und stößt dabei auf den FBI-Mann David Tate. Doch der ist bereits tot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Kruger (Detective Sonya North) Demián Bichir (Marco Ruiz) Ted Levine (Lieutenant Hank Wade) Emily Rios (Adriana Mendez) Eric Lange (Kenneth Hastings) Johnny Dowers (Detective Tim Cooper) Annabeth Gish (Charlotte) Originaltitel: The Bridge Regie: Norberto Barba Drehbuch: Fernanda Coppel Kamera: Attila Szalay Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 18