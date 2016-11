sixx 00:50 bis 01:35 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Sprung in den Tod USA 2003 16:9 Merken Rush und Valens beschäftigen sich mit einem Fall, in den Rosie Miles verwickelt ist, die allmählich aus einem zwei Jahre dauernden Koma erwacht. Rosie hat keinerlei Erinnerung an die Ermordung ihrer Tochter Toya. Die einzigen Anhaltspunkte für Rush sind ein unbekannter Mann, der kurz nach Toyas Tod aus dem Gebäude floh, sowie ein anonymer Anruf, der genau diesen Flüchtigen genauestens beschrieb. Dann taucht überraschend ein Video aus einer Überwachungskamera auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) John Finn (Det. Scott Valens) Jeremy Ratchford (Lt. John Stillman) Thom Barry (Det. Nick Vera) Danny Pino (Det. Will Jeffries) Laura Regan (Rosie Miles) Don McManus (Josh Freely) Originaltitel: Cold Case Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Veena Sud Kamera: Eric Schmidt Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12