sixx 16:35 bis 17:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Lampenfieber USA 2009 16:9 HDTV Merken In Grandview taucht ein Filmteam auf. In der Stadt soll eine Folge der äußerst beliebten Fernsehserie "Hope's Edge" gedreht werden. Delia hat mit der Produktionsleitung eine Vereinbarung getroffen, dass einige Szenen in Melindas Laden gedreht werden können - allerdings weiß Melinda nichts davon, denn sie ist mit Jim (Sam) im Urlaub. Als sie wieder zur Arbeit kommt, ist sie vollkommen verwirrt: Merkwürdige Leute laufen durch den Laden und räumen alles um ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Kellie Martin (Cally O'Keefe) Patrick Breen (Duff Faraday) Thad Luckinbill (Grant Harper / Dr. Troy Holdon) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Mark B. Perry Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12