sixx 18:25 bis 19:20 Comedyserie Desperate Housewives Ein Wochenende auf dem Lande USA 2006 2016-11-09 11:25 16:9 HDTV Merken Bree und Orson sind auf Hochzeitsreise - doch bevor die richtig begonnen hat, wird sie durch eine Fernsehreportage über obdachlose Jugendliche, in der Andrew interviewt wird, abrupt beendet ... Lynette fährt übers Wochenende mit Gabrielle in ein schickes Wellnesshotel, während Tom mit den Kindern campen geht. Doch kurz darauf meldet sich Tom und bittet Lynette zurückzukommen. Auch Susan ist übers Wochenende verreist, und zwar mit Ian. Der Trip öffnet ihr die Augen über Ian ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Nicolette Sheridan (Edie Britt) Marcia Cross (Bree Hodge) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Bob Daily Kamera: Kenneth Zunder Musik: Steve Jablonsky