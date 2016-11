sixx 10:30 bis 11:25 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Abstinenz USA 2007 16:9 HDTV Merken Neelas neuer Assistenzarzt Harold Zelinsky sieht unglaublich jung aus, behauptet aber, bereits 25 Jahre alt zu sein - doch keiner glaubt ihm. Irgendwann wird er von Abby zur Rede gestellt und gibt schließlich zu, dass er erst 19 ist. Gates ist zurück in der Notaufnahme und zeigt, dass er ein guter Arzt ist. Moretti ist sehr zufrieden mit ihm. Abby vermisst Kovac, der noch länger in Kroatien bleiben muss. Sie fühlt sich einsam und beginnt wieder mit dem Trinken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) John Stamos (Dr. Tony Gates) Linda Cardellini (Samantha Taggart) Steven Christopher Parker (Harold Zelinsky) Stanley Tucci (Dr. Kevin Moretti) Originaltitel: ER Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Michael Crichton, Joe Sachs Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12

