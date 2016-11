Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Immer wieder Jim Verhängnisvolle Wette USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl und die Kinder haben für eine Schulaufführung einen riesigen Grizzlybären aus Pappmache gebastelt. Jim soll das Gebilde nun mit seinem Truck zur Schule hinüberfahren. Da gibt es nur ein kleines Problem: Jim hat seinen Truck bei einem Wettbewerb im Armdrücken verloren. Sein männlicher Stolz verbietet ihm nun, diesen zurückzuverlangen. Dafür hat seine Frau natürlich kein gar kein Verständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Larry Joe Campbell (Andy) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles MacKenzie Drehbuch: Bob Nickman Musik: James Belushi Altersempfehlung: ab 6