Disney Channel 18:50 bis 19:20 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 51 Eine Oma kommt selten allein USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Oma Janice kommt, um Liv einen Preis zu überreichen, aber irgend etwas stimmt da nicht. Derweil lädt Joey drei Mädchen zu sich nach Hause ein, um mit ihnen den "Liebeskometen" zu beobachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Jimmy Bellinger (Artie Smalls) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Kevin Sullivan, Kevin C. Sullivan Drehbuch: Sylvia Green