Disney Channel 13:10 bis 13:30 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Folge: 21 Wir und das Online-Date USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Panda nutzt das Internet, um Verabredungen auszumachen. Als eine reizende Französin seinem Profil entspricht und einem Videochat zustimmt, versuchen Panda und seine Brüder alles, damit sich der Bär von seiner besten Seite zeigen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez Altersempfehlung: ab 6