Disney Channel 08:50 bis 09:20 Trickserie Miles von morgen Folge: 1 Raumschiff außer Kontrolle / Strudel-Surfen USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Wieder da Merken (a) Miles und sein Robo-Straußenfreund Merc retten einen eingeklemmten Piloten, bevor sein Raumschiff in Jupiters glühenden Mond Io kracht. (b) Während eines gemeinsamen Surf-Ausflugs lernen Miles und sein Vater Leo den Wert von alt und neu schätzen, als sie zusammen arbeiten müssen, um den rauen Wellen des Zuma Strudels zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miles from Tomorrowland Regie: John Eng