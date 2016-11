SAT.1 Gold 00:45 bis 01:30 Krimiserie Detektiv Rockford Zu tot, um schön zu sein USA 1975 16:9 Merken Die Anwältin Beth wendet sich an ihren alten Freund Rockford: Ihre Klientin, das Model Margaux, soll sich das Leben genommen haben. Doch Beth glaubt nicht an diese Theorie. Nun soll der Detektiv herausfinden, was Margaux wirklich zugestoßen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Gretchen Corbett (Beth) Janet MacLachlan (Adrienne) Robert Webber (Coleman) Joe Santos (Det. Becker) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Michael Conrad (George Macklan) Originaltitel: The Rockford Files Regie: William Wiard Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Juanita Bartlett, Chas. Floyd Johnson Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post