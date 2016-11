SAT.1 Gold 21:10 bis 22:10 Krimiserie Quincy Misshandlungen USA 1980 16:9 Merken Quincy wird mit einem schwierigen Thema konfrontiert: Der Suizid des 80-jährigen Tim Morgan bringt den Gerichtsmediziner zu der traurigen Erkenntnis, dass Misshandlungen alter Menschen innerhalb ihrer eigenen Familien keine Seltenheit sind. Quincy ist wild entschlossen, zumindest in diesem Fall die Schuldigen nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Julie Adams (Sharon Ross) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6