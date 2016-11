SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Quincy Die Todesfalle USA 1979 16:9 Merken Bei einem Brand in einem städtischen Gefängnis kommen vier Häftlinge ums Leben. Gerichtsmediziner Quincy findet sehr bald heraus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, um einen Mord zu vertuschen. Seine Enthüllungen machen Quincy in den Augen des Sheriffs jedoch zu einem Verdächtigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Jacques Roman (Sgt. Brill) Edward Andrews (Ed Joyner) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: Robert Crais Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6