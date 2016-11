SAT.1 Gold 13:00 bis 13:30 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Hochzeitsreise entfällt USA 1965 Merken Tony steckt in der Klemme: Er soll Melissa heiraten, die Tochter eines Generals - und Jeannie möchte mit auf die Hochzeitsreise nach Europa. Bei einem gemeinsamen Essen verwandelt sie sich deshalb in den chinesischen Koch Keito, und auf diesen kulinarischen Magier will Melissa auch auf der Reise nicht verzichten. Tatsächlich aber wollen weder Tony noch Jeannie, dass diese Hochzeit überhaupt stattfindet. Und so denkt sich Jeannie ein kleines Zauberkunststückchen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Karen Sharpe (Melissa) Philip Ober (Gen. Stone) John Hudson (Grover Caldwell) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Alan Rafkin Drehbuch: Tom Waldman, Frank Waldman Kamera: Frederick Gately Musik: Ken Harrison