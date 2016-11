SAT.1 Gold 10:50 bis 11:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die schwarze Frau USA 1989 Merken Die Haley-Sisters waren in den 60er Jahren ein gefeiertes Gesangstrio, jetzt planen sie ihr Comeback. Bei ihrem ersten Bühnenauftritt vor 25 Jahren geschah ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Jessica will sich nun die Premiere der Schwestern nicht entgehen lassen. Doch dann scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen, als erneut ein Verbrechen geschieht. Doch diesmal nimmt Jessica Fletcher die Suche nach dem Täter auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Donald O'Connor (Barry Barnes) Anne Francis (Lee Haley) Elaine Joyce (Cathy Haley) Michael Cole (Lt. John Meyerling) Sheldon Leonard (Sgt. Bulldog Kowalski) Gavin MacLeod (Art Sommers) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: William Link, Robert Van Scoyk Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12

