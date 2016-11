ZDF neo 23:10 bis 23:55 Krimiserie 100 Code Folge: 2 Blumen in der Hölle S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Eine Joggerin wird vom Serienkiller angegriffen und entkommt. Während das Team zwei Verdächtige beschattet, lernen Conley und Eklund einander besser kennen. Der Kreis der Verdächtigen wird auf zwei Männer beschränkt - den wohlhabenden Zahnarzt Neil Bachman und Stefan Sundberg, einen Professor für Mythologie. Beide entsprechen dem Täterprofil und haben sich während der Mordserie in New York und später in Schweden aufgehalten. Während Conley und Eklund den Professor verfolgen, wird der Arzt von der durchsetzungsstarken Kollegin Ebba und dem empfindsamen aber intelligenten Jonson beschattet. Auf die Ereignisse die während des Einsatzes folgen, ist das Team jedoch nicht vorbereitet. Privat wird Conley von der Erinnerung an seine verstorbene Freundin Maggie gequält. Eklund leidet zusammen mit seiner heranwachsenden Tochter Hanna unter dem Krebstod der Ehefrau und Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Peter Eggers (Göran) Kristoffer Berglund (Phille) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Robert Moresco Drehbuch: Henrik Sylvén Kamera: Ulf Brantås Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12