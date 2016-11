ZDF neo 22:30 bis 23:10 Krimiserie 100 Code Folge: 1 Wintermädchen S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Start der 1. Staffel der Krimiserie "100 Code". US-Detective Thomas Conley und sein schwedischer Kollege Mikael Eklund sind einem Serienmörder auf der Spur. Der mordete zunächst in New York, und ist nun in Schweden aufgetaucht. Die beiden Cops müssen zusammenzuarbeiten, um weitere Opfer zu verhindern. Dabei haben der Schwede und Amerikaner mehr gemeinsam, als sie denken: Beide leiden an dem Verlust einer geliebten Frau und kämpfen mit ihren inneren Dämonen. - Kühler Thriller, der skandinavische und amerikanische Krimielemente miteinander verbindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Danilo Bejarano (Björn Johnsson) Peter Eggers (Göran) Kristoffer Berglund (Phille) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Bobby Moresco Drehbuch: Bobby Moresco, Henrik Sylvén Kamera: Ulf Brantås Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12