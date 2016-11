ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Heller Tod am Weiher D 2014 Silvia Roth 2016-11-08 00:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Winnie Heller ist Nachwuchs-Kommissarin im Wiesbadener Morddezernat. Sie ist 29, ledig, engagiert und ehrgeizig. Allerdings steht in ihrer Akte: eigenwillige Einzelgängerin. Es herrscht sommerliche Gluthitze in Wiesbaden, als eine Mutter ihre kleine Tochter von der Kita abholen will. Doch das Kind ist verschwunden. Inzwischen werden Winnie Heller und ihr Kollege Hendrik Verhoeven zu einem Tatort in den Stadtwald gerufen. Bei der Toten am Weiher handelt es sich um die 40-jährige Lilli Fennrich. An der Leiche finden sich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Aber ihr Mann Jasper Fennrich gesteht den Mord an ihr - ein scheinbar leichter Fall. Winnie Heller findet am Weiher in einer Hütte eine kleine Kindersocke. Jasper Fennrich wird dazu vernommen, aber er schweigt. Was hat Fennrich mit dem entführten Kind zu tun? Immer tiefer verstrickt Winnie Heller sich in familiäre Verwicklungen Fennrichs und einen Sumpf aus Wahrheit und Lüge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Winnie Heller) Hans-Jochen Wagner (Hendrik Verhoeven) Peter Benedict (Burkhard Hinnrichs) Nina Kronjäger (Silvie Verhoeven) Thomas Loibl (Wismut) Markus Hering (Jasper Fennrich) Ralf Dittrich (Helmut Dahl) Originaltitel: Kommissarin Heller Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Mathias Klaschka, Silvia Roth Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke