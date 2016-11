ZDF neo 14:55 bis 15:55 Krimiserie Ein Fall für zwei Nebengeschäfte D, A, CH 2004 Stereo Merken Als das Fotomodell Janine Lips bei Anwalt Lessing auftaucht, ist dieser erstaunt: Die Frau, die seinen Mandanten Simon Basse wegen Körperverletzung anklagte, schlägt jetzt einen Deal vor. Gegen 10 000 Euro wird sie bei der morgigen Gerichtsverhandlung ihre Aussage im entscheidenden Punkt revidieren. Soll Dr. Lessing in eine Falle tappen oder war ein Teil der belastenden Aussage der Zeugin tatsächlich erlogen? Um die Wahrheit herauszufinden, überbringt Dr. Lessing seinem Mandanten das merkwürdige Angebot. Da der angeklagte LKW-Fahrer selbst die geforderte Summe nicht aufbringen kann, bittet er seinen Anwalt, Kontakt zu einem möglichen Geldgeber aufzunehmen. Tatsächlich wird der Betrag anonym auf Lessings Konto eingezahlt und der Verteidiger fungiert widerwillig als Geldbote. Als Simon Basse wie erwartet glimpflich mit einer Geldstrafe davonkommt, soll Privatdetektiv Josef Matula in Lessings Auftrag den mysteriösen Gönner entlarven, der Basses Freiheit finanzierte. Bei seinen Recherchen macht Matula jedoch schon bald eine schreckliche Entdeckung: Simon Basse wurde nur wenige Stunden nach seiner Entlassung Opfer eines brutalen Mordes. Auftraggeber ist allem Anschein nach der Mann, der Basse freikaufte und den die Polizei schon längere Zeit im Visier hatte. Dr. Lessings Situation spitzt sich dramatisch zu: Staatsanwalt Sieber beschuldigt den Rechtsanwalt nicht nur der Strafvereitelung sondern auch der Beihilfe zum Mord. Angeblich hätte er die Zeugin für ihre Falschaussage bezahlt, damit sein Mandant freikommt und getötet wird. Dr. Lessing bleibt nicht viel Zeit, seine Unschuld zu beweisen. Ihm droht der Verlust seiner Zulassung und eine hohe Gefängnisstrafe. Fieberhaft arbeitet Josef Matula daran, den wahren Drahtzieher des Komplotts zu offenbaren, um seinen Freund zu retten, dessen gesamte Existenz auf dem Spiel steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Gesine Cukrowski (Janine Lips) Dietrich Hollinderbäumer (Staatsanwalt Sieber) Bernd Stegemann (Alfred Kapellmann) Ronald Nitschke (Simon Basse) Renate Kohn (Helga) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Claus Theo Gärtner Drehbuch: Peter Hemmer Kamera: Ingo Hamer Musik: Mick Baumeister